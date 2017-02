Viertal vast na roekeloze vlucht door Tilburg

De politie heeft na een ,,wilde en roekeloze rit” door Tilburg vier twintigers opgepakt. Terwijl ze vrijdagmiddag door de politie op de hielen werden gezeten, scheurden ze in een Audi RS3 over drukke kruispunten door rood licht en over fiets- en voetpaden. Meerdere mensen moesten opzij springen om een aanrijding te voorkomen, aldus de politie zaterdag.

Uiteindelijk raakte niemand gewond en werden de inzittenden opgepakt. De bestuurder is 21, de anderen zijn 21, 22 en 23 jaar oud. Ze zitten alle vier nog vast en de auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.

De achtervolging begon toen agenten de auto voor een controle aan de kant wilden zetten. Waarom de bestuurder ervandoor ging is nog onduidelijk.