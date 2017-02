Van der G. hoort of hij terug de cel in moet

Volkert van der G., de moordenaar van politicus Pim Fortuyn, hoort maandag of hij terug de cel in moet. Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechtbank in Amsterdam gevraagd hem weer vast te zetten omdat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating zou hebben geschonden. De rechtbank doet om 10.00 uur uitspraak.

Van der G. kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Een van die voorwaarden was dat hij zich iedere drie weken bij de reclassering moet melden.

Maar die medewerking zou ,,ontoereikend en niet-constructief” zijn. Van der G. zou alleen maar langskomen en zeggen: ,,Ik meld mij. Tot ziens.” Het OM spreekt van een ,,zeer ernstige overtreding”.

Van der G. zei twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak dat hij ,,heel sterk” het gevoel heeft dat het OM hem ,,wil laten struikelen”.