Darmbacterie duikt op in Groningen

In het Universitair Medisch Centrum Groningen is bij 35 mensen een riskante darmbacterie geconstateerd, de vancomycine-resistente enterokok (VRE). Bij fitte mensen kan de bacterie geen kwaad, maar bij kwetsbare wel.

De besmette pariënten worden volgens een woordvoerster geïsoleerd en ook zoveel mogelijk geconcentreerd, behalve degenen die een soort zorg nodig hebben waardoor dat niet kan. De opnamecapaciteit is inmiddels flink verminderd. Het centrum overlegt met andere ziekenhuizen of die patiënten kunnen overnemen, in die gevallen waarin dat verantwoord is.

Er wordt nog volop gescreend op het voorkomen van de bacterie en dat is een flinke klus, want er zijn wel vijf testen nodig.