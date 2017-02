Eind aan klachtengroei over Eindhoven Airport

Aan de enorme stijging van het aantal klachten over het uitdijende vliegveld in Eindhoven is vorig jaar een eind gekomen. Het aantal klachten daalde in 2016 ondanks de toename van het aantal vluchten dat werd uitgevoerd.

Tot 2013 lag de hoeveelheid klachten over Eindhoven Airport jaarlijks stabiel rond 2300. Vanaf 2014 nam het aantal explosief toe, vermoedelijk omdat het met een speciale internetpagina makkelijker werd om te klagen en omdat er volop discussie was over de groei van het vliegveld.

In 2015 werd een recordaantal klachten genoteerd (29.650). Afgelopen jaar bleef het aantal meldingen steken op 22.906, blijkt na publicatie van de laatste kwartaalrapportage.

Eindhoven Airport is de grootste regionale luchthaven van Nederland en noteert jaarlijks een riante toename van het aantal reizigers.