Fakkeloptocht Groningen tegen gaswinning

Duizenden mensen hebben zich dinsdagavond verzameld op de Vismarkt in het centrum van de stad Groningen. Zij lopen mee in een fakkeltocht door de stad. De actie is gericht tegen de aardgaswinning in de provincie. De tocht is georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie.

Ook cabaretier Freek de Jonge, Groninger van geboorte, is van de partij. Hij wierp zich onlangs op als actievoerder tegen de problemen door de aardbevingen in het gebied. Die worden veroorzaakt door de aardgaswinning. Hij vergeleek deze problemen eerder met een ramp, vergelijkbaar met de watersnoodramp in 1953.

Met het protest willen de deelnemers zeggen dat het roer in Groningen om moet. ,,Onze huizen, onze cultuurhistorie, onze gezondheid, onze levens zelfs, staan op het spel”, staat te lezen op de website van de bodembeweging.