Een uitslaande brand heeft een restaurant in het Limburgse Grashoek in de as gelegd. De brand brak tegen middernacht uit in het woongedeelte op de eerste verdieping. De brandweer rukte uit met vier bluswagens. Toch konden zij niet verhinderen dat het restaurant volledig afbrandde.

Twee bewoners hadden last van de rook, een van hen is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn verder geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.