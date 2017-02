Masturberende buspassagier meldt zich

De man die zich in december bevredigde in een buslijn van Syntus heeft zich gemeld bij de politie. De ‘busrukker’, zoals hij in de regionale media werd genoemd, is een 26-jarige man uit Amersfoort. Hij is aangehouden.

De politie had camerabeelden van de schennispleger. Als de man zich niet zelf zou melden, zouden de beelden openbaar worden gemaakt in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. De man heeft daar kennelijk niet op gewacht. Dinsdag kwam hij naar het politiebureau.

Het voorval deed zich voor op vrijdagochtend 23 december in buslijn X2 van Syntus in Amersfoort. De verdachte was naast een negentienjarige Amersfoortse gaan zitten en begon tot haar grote schrik te masturberen. De vrouw rende naar de buschauffeur en zei wat er was gebeurd. Nadat de bus was gestopt, vluchtte de verdachte.

Naar het zich nu laat aanzien heeft de man meerdere schennisplegingen in lijnbussen in Amersfoort en omgeving op zijn geweten, meldt de politie.