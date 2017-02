Koningspaar bezoekt Luthers Slotkerk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmiddag in Lutherstadt Wittenberg de Slotkerk bezocht. Dat is de plek waar Maarten Luther vijfhonderd jaar geleden de aanzet gaf tot de reformatie. Volgens de overlevering deed hij dat door 95 stellingen op de kerkdeur te spijkeren. Het koningspaar kreeg van predikant Hanna Kasparick een rondleiding door de kerk.

Het bezoek aan Wittenberg maakte deel uit van het vierdaagse werkbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan de oostelijke Duitse deelstaten Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt. Het koningspaar kwam uit Leipzig, waar eerder op de middag op het terrein van een voormalige munitiefabriek was stil gestaan bij de half miljoen Nederlandse dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland te werk waren gesteld.

In de fabriek werkten destijds vijfhonderd Nederlanders, deels afkomstig uit Doetinchem. In een kleine ruimte is een expositie ingericht met foto’s die Gerard-Jan Jochems destijds van zijn gedwongen verblijf maakte. Koning en koningin bekeken het fotoalbum en informeerden zich over de werkzaamheden van de dwangarbeiders.

Op hetzelfde terrein is nu een onderzoeksinstituut gehuisvest. Daar was een bijeenkomst met de Nederlandse handelsmissie die onder leiding van minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse handel) gelijktijdig met het koningspaar in Duitsland is. ,,We benutten nog maar de helft van de mogelijkheden die in dit deel van Duitsland voor het bedrijfsleven zijn. We denken nog te vaak dat dit Oost-Duitsland is. Het is hoog tijd dat beeld bij te stellen”, aldus Ploumen.