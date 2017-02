Van Gerwen weet weer wat winnen is

Rojer vliegt eruit in Sofia

Google plus

Google plus

Koninklijk bezoek afgesloten in Oranienbaum

Het verhoogt de kans op een miskraam, vroeggeboorte, astma, overgewicht, aangeboren afwijkingen en leerproblemen. Daarnaast neemt de kans toe dat het kind later zelf gaat roken.

In het afgelopen jaar rookte bijna 9 procent van de zwangere vrouwen gedurende de gehele zwangerschap. Onder de lager opgeleide vrouwen is dat bijna een kwart (22 procent).

Van Rijn wil met de campagne ervoor zorgen dat vrouwen voor, tijdens en na hun zwangerschap niet meer roken. Hij roept daarbij de hulp in van onder meer verloskundigen, kinderartsen, gynaecologen en verslavingsartsen.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) start vrijdag de campagne ‘Help zwangere vrouwen te stoppen met roken’ in het Haaglanden Medisch Centrum Westeinde in Den Haag.

article

792058

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) start vrijdag de campagne 'Help zwangere vrouwen te stoppen met roken' in het Haaglanden Medisch Centrum Westeinde in Den Haag.

http://nieuws.nl/algemeen/20170210/campagne-moet-zwangeren-weerhouden-van-roken/

http://cdn.nieuws.nl/media/2017/02/10051806/campagne-moet-zwangeren-weerhouden-van-roken.jpg

Landelijk