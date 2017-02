‘Belast spaargeld volgens echt rendement’

Spaargeld moet worden belast volgens het werkelijke rendement, niet meer op basis van een fictief rendement dat niemand door de lage rentestand meer haalt. Daarvoor pleit D66.

,,Op dit moment betalen veel spaarders meer belasting dan dat zij rendement halen op hun spaargeld. Je betaalt nu in feite voor het hebben van spaargeld, dat is de wereld op z’n kop! Daarom willen we belasting heffen over de daadwerkelijke rente die iemand echt ontvangt op spaargeld”, zegt Kamerlid Steven van Weyenberg.

En om ‘kleine spaarders’ te ontzien, wil D66 het heffingsvrije deel van het spaargeld met 10.000 euro verhogen naar 35.000 euro. ,,Zo kunnen starters langer belastingvrij sparen, omdat zij bijvoorbeeld een huis willen kopen. En ouderen die jarenlang gespaard hebben voor hun oude dag, houden zo wat extra’s over”, aldus Van Weyenberg.