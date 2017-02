Bij verkeersongelukken in de provincie Zeeland zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen om het leven gekomen. Bij een ongeluk op de N668 ter hoogte van het buurtschap Planketent overleed een slachtoffer. In Zuiddorpe bij Terneuzen is bij een eenzijdig verkeersongeval op de provinciale weg ook iemand om het leven gekomen. Drie personen raakten gewond.

De N668 is vanwege het politie-onderzoek naar het ongeval bij Planketent afgesloten.