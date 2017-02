Aangifte Paay tegen GeenStijl wegens seksvideo

Patricia Paay heeft dinsdagmiddag aangifte gedaan tegen de websites GeenStijl en Dumpert wegens het verspreiden van de seksvideo waarin ze is te zien. Haar advocaat Johan Langelaar zei dat dinsdagavond in de talkshow van Eva Jinek.

Langelaar zei dat hij namens Paay ettelijke tonnen schadevergoeding gaat eisen. Van Paay is donderdag een video uitgelekt, waarin te zien is hoe zij met een man plasseks heeft. GeenStijl plaatste de link van het filmpje, maar verwijderde die even later ook weer op aandringen van de advocaat. De video is echter veelvuldig gedeeld op social media.

Paay deed vrijdagmiddag al aangifte tegen de persoon die ze verdenkt van het lekken van de video. Haar advocaat wilde niet zeggen om wie het gaat.

Jinek stipte aan dat dat er een civiele zaak loopt tegen een handelspartner van Paay. Jinek vroeg zich af of die kwestie heeft te maken met het lekken van de video. ,,Ik denk het wel”, was het antwoord van Paay.

Ze zei dat het filmpje enige tijd geleden in de privésfeer is gemaakt met haar ex-vriend. Paay liet weten dat ze door de verspreiding van het filmpje waarschijnlijk geen werk meer heeft. ,,Ik had twee aanbiedingen. Die zijn teruggetrokken.”