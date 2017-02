Beelden zware mishandeling homo’s getoond

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden getoond van de zware mishandeling van een homoseksueel echtpaar op de De Ruijterkade in Amsterdam. Op de beelden is te zien dat drie jongens met scooters de mannen van 51 en 55 jaar belagen. Dat gebeurde in de nacht van 15 op 16 oktober.

Waarschijnlijk hadden de jongens hun slachtoffers uitgekozen wegens hun seksuele geaardheid. Op de beelden is te zien dat de drie jongens de twee mannen met hun scooters de pas afsneden. Het echtpaar was toen net van de pont tussen Amsterdam-Noord en Amsterdam CS gereden.

De mannen kwamen ten val en kregen daarna klappen en schoppen. In Opsporing Verzocht zijn geen beelden van de rest van de mishandeling getoond, omdat die te schokkend zijn. Wel is een duidelijk beeld getoond van een van de daders achterop de scooter bij een kompaan.

Enkele studenten grepen in en joegen de jongens weg bij een van de twee mannen die op de grond lag.