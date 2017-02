Een automobiliste is maandagavond laat overleden door een verkeersongeval in Nieuw Namen (Zeeland). Het slachtoffer werd uit haar auto geslingerd op de Kieldrechtse Molenstraat.

,,De auto is door onbekende redenen van de weg geraakt”, zei een woordvoerder van de politie. Het lijkt erop dat er geen andere voertuigen betrokken waren bij het ongeval. Uit onderzoek moet blijken of dat inderdaad zo is. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.