Hof buigt zich over moordzaak Els Borst

Het gerechtshof in Den Haag buigt zich vanaf woensdag over de veroordeling van Bart van U. tot tbs met dwangverpleging voor het doden van oud-minister Els Borst (februari 2014) en zijn zus Loïs (januari 2015). Voor de inhoudelijke behandeling van deze zaak zijn drie zittingsdagen uitgetrokken.

De politica en Loïs kwamen door tientallen messteken om het leven. De rechtbank in Rotterdam oordeelde vorig jaar dat Van U. niet toerekeningsvatbaar is voor die misdrijven vanwege zijn geestelijke stoornis. Daarom kreeg hij alleen tbs opgelegd. Het OM had tijdens de behandeling van de zaak behalve tbs ook een celstraf van acht jaar geëist en ging daarom in beroep.

Bart van U. heeft beide misdaden bekend. Hij vermoordde Borst (81), oud-minister van Volksgezondheid, naar eigen zeggen vanwege een goddelijke opdracht om degene die verantwoordelijk was voor het euthanasiebeleid te doden.

De familie van Bart van U. sprak na afloop van het vonnis april vorig jaar van een ,,forse domper”, omdat Van U. niet de cel in hoefde. ,,Het is moeilijk emotioneel aanvaardbaar”, reageerde ze in een verklaring.