‘Meer ongelukken met wintersport’

Het aantal ongelukken onder Nederlandse wintersporters is sinds het begin van het jaar met 10 procent toegenomen vergeleken met vorig jaar, meldt alarmcentrale Eurocross Assistance woensdag. Bovendien komen er dit jaar meer meldingen van ernstige verwondingen binnen.

In totaal kwamen er dit wintersportseizoen zo’n zeshonderd meldingen van ongelukken binnen. De meest voorkomende letsels zijn gebroken onderbenen, schouderbreuken en kniebandletsel. Het aantal hersenschuddingen is afgenomen. ,,Wij hebben de indruk dat het letsel steeds ernstiger wordt. We zien bijvoorbeeld ook veel mensen met een bekkenbreuk, gescheurde milt of wervelfractuur”, zegt Nicole Bootsma, arts bij Eurocross.

De alarmcentrale gaat samen met het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoeken wat de oorzaken zijn van de ernstigere verwondingen dit seizoen.