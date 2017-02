Parlement Curaçao tegen nieuwe verkiezingen

Een meerderheid in het parlement van Curaçao verzet zich tegen vervroegde verkiezingen. Dat bleek dinsdag (lokale tijd) tijdens een vergadering waar 11 van de 21 volksvertegenwoordigers op het eiland bij aanwezig waren.

Het kabinet-Koeiman viel afgelopen zondag al na zeven weken. Daarbij werd ook het parlement ontbonden en werden verkiezingen uitgeschreven voor 28 april. Het besluit daartoe is inmiddels ondertekend door de gouverneur van Curaçao.

Pueblo Soberano, de partij van de in 2013 vermoorde politicus Helmin Wiels, is dit weekend uit de regering gestapt en heeft zich aangesloten bij de oppositie. Die heeft nu een meerderheid in het parlement en wil zelf gaan regeren.

De partijen liggen daardoor op ramkoers met het demissionaire kabinet. Tijdens de vergadering van dinsdag zegden oppositiepartijen het vertrouwen op in zes van de acht ministers. Ook werd een motie van wantrouwen ingediend tegen de parlementsvoorzitter.

Het kabinet-Koeiman stelde daarop dat de oppositiepartijen ‘illegaal’ hebben vergaderd en de moties geen consequenties hebben.