Schippers wil lager aantal depressiegevallen

In 2030 moet het aantal mensen met een depressie in ons land met 30 procent zijn teruggedrongen. Dat is het streven van minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

Om dit te bereiken tekent zij woensdag een akkoord voor minimaal vijf jaar met negentien partijen. Samenwerking is volgens de bewindsvrouw cruciaal om de ,,ambitieuze” doelstelling te halen. Bijna 20 procent van de volwassenen krijgt last van een depressie.

Het programma richt zich op zes groepen die een hoge kans lopen op het ontwikkelen van een depressie. Het gaat om jongeren, jonge vrouwen, huisartsenpatiënten, werknemers met een stressvol beroep, chronisch zieken en mantelzorgers.

Elk jaar staat een groep centraal in het depressiepreventieprogramma. Dit jaar zijn dat jonge vrouwen en jongeren. Het akkoord moet onder meer het bewustzijn over depressies vergroten, zorgen voor vroegtijdige signalering en betere samenwerking tussen de zorgverleners.

,,Het is belangrijk dat we meer weten, eerder signaleren en het taboe doorbreken. Zodat mensen eerder hulp vragen en krijgen. Met tijdige hulp kan je zelfs voorkomen dat iemand echt in een depressie raakt”, aldus Schippers.

Nederland telt 800.000 mensen met een depressie. Een op de twintig volwassenen kampt met een depressie en bij jongeren is dat een op de vijftien. Vorig jaar september begon Schippers al een publiekscampagne om het taboe rond depressie te doorbreken en bespreekbaar te maken.