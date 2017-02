VVD hamert op totaal boerkaverbod

De VVD hamert op een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar. Boerka’s of bivakmutsen verhinderen dat je elkaar open tegemoet kunt treden, benadrukt VVD-Kamerlid Malik Azmani woensdag.

De VVD kwam deze regeerperiode met de PvdA tot een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer.

Azmani wil nu een stap verder. ,,Integreren betekent dat je je aanpast aan de maatschappij, aan haar normen en waarden. In onze samenleving vinden wij het van belang dat we elkaar open tegemoet treden.”

De liberaal herhaalde daarnaast zijn pleidooi om de termijn om Nederlander te worden (naturalisatie) te verlengen naar tien jaar. De huidige termijn voor het Nederlanderschap is vijf jaar, maar de Tweede Kamer wil al naar zeven jaar. Azmani wil een aanscherping omdat het Nederlanderschap (,,ons kroonjuweel”) moeilijk is af te nemen, als het eenmaal is gegeven.