Groen licht voor Legoland Scheveningen

Legoland kan naar de boulevard van Scheveningen komen. Na een lange en tumultueuze vergadering ging de gemeenteraad van Den Haag daar in de nacht van donderdag op vrijdag mee akkoord, hoewel twee collegepartijen tegen stemden. Ze twijfelen aan de onderbouwing van de plannen.

PvdA en de Haagse Stadspartij stemden tegen, maar het project kreeg dankzij oppositiepartijen uiteindelijk toch genoeg steun. Het overleg werd twee uur lang geschorst voor overleg achter de schermen. Na dat overleg noemde de PvdA de onderbouwing ,,schots en scheef, houtje-touwtje, hocus pocus”. De Haagse Stadspartij zei dat ,,de bezwaren niet zijn weggenomen”.

Den Haag had de komst van het Legoland Discovery Centre twee weken geleden aangekondigd. De attractie zou in 2019 zijn intrek nemen in een nieuw gebouw naast het Kurhaus. Twee casino’s moeten daarvoor verhuizen. Een daarvan krijgt een plek langs de A13. Het andere casino zou naar een achterstandswijk gaan, maar daar is veel verzet tegen.

De vergadering begon al tumultueus met de verkiezing van een nieuwe wethouder. D66 had Saskia Bruines voorgedragen, maar D66-raadslid Rachid Guernaoui had zichzelf kandidaat gesteld. Bruines won de stemming nipt. Guernaoui zei tegen Omroep West dat hij gaat nadenken of hij in de fractie blijft. D66 is nu nog de grootste fractie in de Haagse gemeenteraad. De verkiezing was nodig omdat Ingrid van Engelshoven vertrekt. Zij staat hoog op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen.