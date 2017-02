Molukse moskee beklad met leuzen

In Waalwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag de Molukse moskee Masjid An-Nur beklad met leuzen. Op de voorkant en de zijkant van het gebouw staat met grote letters ‘Fuck Allah’ en ‘Fuck ISIS’ geschreven.

De politie heeft de zaak in onderzoek en gaat kijken of er camerabeelden zijn van de actie. Volgens een woordvoerder is het vreemd dat de moskee is beklad, omdat de Molukse moslimgemeenschap in Waalwijk niets met terreurorganisatie IS te maken heeft.

Naar verwachting laat de gemeente de leuzen zaterdagmiddag verwijderen.