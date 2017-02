Naar aanleiding van de vluchtelingenban van Donald Trump werd tijdens de New York Fashion Week een indrukwekkende video opgenomen voor W Magazine. 81 grote namen uit de mode-industrie kwamen samen en maakte de ‘I am an immigrant’ video.

Tijdens het filmpje komen ook een paar bekende gezichten van eigen bodem voorbij. Zo zijn Doutzen Kroes, Marjan Jonkman, Inez Van Lamsweerde en Vinoodh Matadin te zien in de onderstaande video.