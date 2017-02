‘Zesduizend mensen bij Nationaal Zorgdebat’

Op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdag 6000 mensen afgekomen op het Nationaal Zorgdebat. Dat is de schatting van de organisatie.

De mensen hebben zich verzameld in een grote tent. Ze komen uit het hele land. In de tent is er een debat tussen de lijsttrekkers van SP, PvdA, GroenLinks en 50PLUS. Daarna volgt een mars door Den Haag.

Centraal in het debat staat het Nationaal Zorgfonds, waarvoor de SP en een coalitie van particulieren en organisaties zich hard maken. Het belangrijkste punt in dat plan is dat het eigen risico wordt afgeschaft. Ook moeten meer zorgbehandelingen in de basisverzekering komen.