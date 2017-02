Onderzoek: kauwgom is slecht voor je gezondheid

Uit een onderzoek van ScienceDirect is gebleken dat kauwgom lang niet zo goed voor ons is. Dit geldt voor zowel standaard kauwgom als suikervrije kauwgom. Wellicht denk je nu wel twee keer na of je er eentje in je mond stopt.

Uit het onderzoek blijkt dat kauwgom onder andere nanodeeltjes titaniumoxide bevat. Dit zit onder andere in zonnebrandcrèmes, tandpasta, mayonaise en verschillende soorten snoep. Uit het onderzoek komt naar voren dat nanodeeltjes titaniumoxide in kauwgom invloed kan hebben op de spijsvertering en de darmen. Bloostelling aan titaniumoxide maakt het moeilijker voor darmcellen om ijzer, zink en vetzuren te absorberen. Dit kan leiden tot voedingstekorten en ijzerverlies bij menstruerende vrouwen.