Weer inval bij Klaas Otto

De politie is maandagavond wederom bezig met een actie op het woonwagenkamp in Bergen op Zoom waar oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender woont. De woning van de voormalig voorman van de motorclub wordt doorzocht samen met nog twee huizen, zei een politiewoordvoerder. De vriendin van Klaas Otto is aangehouden als verdachte. Ook op andere plekken in het land zijn invallen.

De invallen maken volgens de politie onderdeel uit van het grote en al langlopende onderzoek naar Otto. Hij wordt onder andere verdacht van afpersing en witwassen.

Vrijdag werd Otto van zijn bed gelicht omdat hij zich niet had gehouden aan de regels voor zijn voorwaardelijke vrijlating.