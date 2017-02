Avant-garde thema van Gergiev-festival

Een eeuw na de Russische Revolutie zal de Russische avant-garde in september centraal staan op het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival. De nieuwe ontwikkelingen in de Russische kunsten van destijds, met componisten als Stravinsky, Prokofjev en Sjostakovitsj, worden uitvoerig belicht met onder meer vier symfonische concerten en twee kamermuziekprogramma’s.

Valery Gergiev en het Rotterdams Philharmonisch Orkest openen het festival met werken van onder anderen Stravinsky in de Grote Zaal. Er is verder onder meer een multimediale kamermuziekvoorstelling met violiste Liza Ferschtman en acteur Thom Hoffman. De industrialisatie van de Sovjet-Unie komt aan de orde in het kamermuziekprogramma ‘De Machine en de muziek van Moscow Contemporary Music Ensemble’.

Prokofjevs Oktobercantate wordt uitgevoerd, net als de Vierde en Vijfde symfonie van Sjostakovitsj.