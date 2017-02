Domeinnamen in Nederland slecht beveiligd

Nederlandse domeinnamen op internet zijn niet goed beveiligd. Minder dan de helft gebruikt DNSSEC, een digitale handtekening die ervoor zorgt dat mensen op de juiste site belanden en niet naar een namaaksite worden doorgeleid. Bij banken gaat het zelfs om maar 6 procent van alle sites. Overheden doen het wel goed.

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), die het domein .nl beheert, heeft onderzoek gedaan. De stichting keek niet alleen naar de 5,7 miljoen domeinnamen die op .nl eindigen, maar ook naar veelgebruikte domeinen als .com, .biz, .eu en .net. ,,Internationeel doen we het nog best goed. We staan in de top vijf van de wereld qua beveiliging. Maar sommige sectoren blijven achter”, zegt een SIDN-woordvoerster.