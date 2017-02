Dijkhoff ziet niets in soepeler kinderpardon

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) is niet van plan het kinderpardon voor asielkinderen te verruimen, zoals de Tweede Kamer wil. Hij spreekt van een ,,verkiezingsmotie” en laat weten dat het regeerakkoord geen ruimte biedt voor deze wens.

Door het kinderpardon kunnen in Nederland gewortelde asielkinderen hier blijven. Veel aanvragen worden echter afgewezen. Een meerderheid in de Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, stemde dinsdag voor een ruimere regeling.

Het voorstel kwam van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie): ,,Ik ben blij dat we eindelijk overeenstemming hebben om het kinderpardon te versoepelen. Om in aanmerking te komen voor het kinderpardon geldt een meewerkcriterium (aan uitzetting, red.) wat zo strikt werd nageleefd dat bijna niemand in aanmerking kwam voor het kinderpardon. Vorig jaar was dat maar één kind.”

Het kinderpardon moet voortaan niet alleen gelden voor asielzoekersgezinnen die zich hebben ingespannen voor hun uitzetting, maar ook voor hen die voor uitzetting beschikbaar waren, vindt de Kamer. Asielzoekersgezinnen die bekend waren bij overheidsdiensten voldoen mogelijk al aan die voorwaarde.

De PvdA-leden namen vorige maand een vrijwel gelijk plan op in het verkiezingsprogramma.