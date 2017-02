Leerlingen delen emoties na zelfdoding

Na de zelfdoding van een veertienjarige leerling is het Bonhoeffer College in Enschede dinsdag midden in de voorjaarsvakantie een paar uur open geweest. Leerlingen kwamen bijeen en de schoolleiding sprak, mede namens de ouders. Vervolgens gingen de leerlingen in groepjes in gesprek om hun emoties te delen in aanwezigheid van medewerkers van Slachtofferhulp en wijkcoaches.

,,Voor de gezamenlijke bijeenkomst stonden honderd stoelen klaar, maar er waren meer mensen dan stoelen”, meldt Genio Ruesen namens het Bonhoeffer College. Groepsgewijs is ook gesproken over de voorbereiding van een herdenkingsbijeenkomst. Slachtofferhulp was er maandagavond ook toen leerlingen uit de mentorklassen bijeenkwamen op school.

De jongen maakte zondagmiddag een einde aan zijn leven door van een flat te springen. Volgens Tubantia had hij een paar uur eerder ontdekt dat een naaktfoto van hem op sociale media stond. De politie doet onderzoek. ,,Er worden mensen uit de omgeving van de jongen gehoord, en we doen digitaal onderzoek.”

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is ontzet door het nieuws over de dood van de jongen. ,,De invloed van sociale media op levens kan heel erg groot zijn. Heb respect voor de ander en wees bewust van de consequenties van je gedrag op sociale media.”