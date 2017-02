Maatregelen rondom Ajax – Legia Warschau

Rondom de voetbalwedstrijd Ajax – Legia Warschau in de Europa League neemt Amsterdam woensdag en donderdag extra veiligheidsmaatregelen. Het gaat volgens de gemeente om een wedstrijd met een hoog risicoprofiel, waardoor er extra politie op de been is om eventueel wangedrag door supporters in de kiem te smoren. Ook wijst de burgemeester een extra veiligheidsrisicogebied aan, waarin agenten preventief mogen fouilleren.

De maatregelen gelden van woensdag 18.00 uur tot in de nacht van donderdag op vrijdag om 02.00 uur. Het veiligheidsrisicogebied betreft een groot deel van de binnenstad, de omgeving van station Zuid, en het gebied langs de route en rondom de metrostations tussen Amsterdam Centrum en Bijlmer Arena.

Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben de supporters van Legia Warschau aangekondigd dat ze in Den Haag verzamelen en vanaf daar met bussen naar de ArenA reizen.