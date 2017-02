Muzikale ode aan de koning op Koningsnacht

In drie steden vindt komende Koningsnacht de Helden van Oranje plaats. Dit meezingfeest op 26 april is tegelijkertijd in Amsterdam, Den Bosch en Groningen. Bekende Nederlandse artiesten als Jan Smit, Gerard Joling en Glennis Grace brengen een muzikale ode aan de koning, waarbij ze hits zingen van toen en nu.

De locaties voor het feest zij de RAI in Amsterdam, de Brabanthallen in Den Bosch en het Stadspark in Groningen. Ook onder anderen Xander de Buisonjé, Willeke Alberti, Tino Martin, Thomas Berge, Django Wagner en Wolter Kroes zijn gestrikt. Sommige artiesten treden op alle drie de plaatsen op, anderen uitsluitend in een van de steden.

De kaartverkoop voor de Helden van Oranje is dinsdag begonnen.