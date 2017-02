Onderzoek naar klachten borstimplantaten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil inzicht krijgen in de klachten die vrouwen kunnen hebben over hun siliconen borstimplantaten. Het doel van het onderzoek is een beter beeld te krijgen van de verschillende soorten klachten die vrouwen ervaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Zowel vrouwen die om cosmetische reden borstimplantaten hebben laten plaatsen als vrouwen die dat lieten doen vanwege een borstreconstructie kunnen deelnemen. Vrouwen hebben tot en met 21 maart de tijd om de onlinevragenlijst in te vullen. De resultaten worden naar verwachting in het najaar gepubliceerd.

De afgelopen jaren is er veel ophef geweest over gezondheidsproblemen bij vrouwen door ondeugdelijke implantaten. Zo werden implantaten van de Braziliaanse fabrikant Silimed anderhalf jaar geleden verboden omdat tijdens een controle bleek dat er glasvezeldeeltjes op zaten die daar niet thuis horen. Eerder raakte een Franse fabrikant van borstprotheses, van het merk PIP, in opspraak. Deze implantaten hebben een verhoogde kans op scheuren en lekken. Honderden Nederlandse vrouwen sloten zich destijds aan bij rechtszaken tegen de fabrikant en de instantie die de implantaten had goedgekeurd.