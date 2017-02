PVV het meest gegoogeld

Kiezers zoeken op Google vooral naar informatie over de PVV. De partij van Geert Wilders staat vrij constant bovenaan het Trends-overzicht dat de zoekmachine bijhoudt voor de komende Kamerverkiezingen. De PVV leidt bovendien in elke afzonderlijke provincie en Geert Wilders is de meeste gegoogelde lijsttrekker.

Afgelopen zondag was GroenLinks de meest gezochte partij. Dat is mogelijk het gevolg van een verhaal in De Telegraaf, waarin stond dat lijsttrekker Jesse Klaver de verhalen over zijn jeugd aandikt. Op Valentijnsdag werd ook veel gezocht op de SGP, die toen een paginagrote advertentie met het motto ‘Kies elkaar’ had geplaatst in vrijwel alle landelijke kranten.

In vrijwel elke provincie zoeken mensen vooral op informatie over vluchtelingen en immigratie. Alleen in Zuid-Holland en Limburg zijn kiezers meer geïnteresseerd in de Europese Unie. Ook gezondheidszorg en pensioenen leven onder de kiezers.

Andere dingen die mensen graag willen weten, zijn de datum van de verkiezingen, de deelnemende partijen, welke landen lid van de EU zijn en hoeveel vluchtelingen Nederland telt.