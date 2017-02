Scorsese in de hoofdrol in Amsterdam

Filmmuseum EYE in Amsterdam organiseert deze zomer een grote tentoonstelling over de Amerikaanse filmregisseur Martin Scorsese. Het is een voor en door EYE aangepaste versie van een rondreizende expositie, waaraan Scorsese zelf meewerkt en die nu in New York te zien is.

Scorsese gaat zelf voor EYE een filmprogramma samenstellen. Het is nog niet bekend of hij in mei naar de opening komt. Volgens het museum is hij dan ook druk doende met een nieuwe film.

Op de expositie zijn filmfragmenten op projectieschermen te zien en ruim vierhonderd objecten en documenten uit de privécollectie van Martin Scorsese en Robert De Niro.

,,Sommige van de objecten die u zult zien zijn letterlijk van de planken en muren gehaald in mijn huis, kantoor en werkkamer. Veel van deze dingen zijn erg, erg persoonlijk. Dingen uit het appartement van mijn moeder en vader. Foto’s aan de muren. En ik hoop dat deze objecten en memorabilia, dit alles, u een idee zullen geven van de levenslange passie voor de cinema en wat die voor met betekent”, aldus Scorsese.