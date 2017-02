‘Straatintimidatie Rotterdam onacceptabel’

Veel vrouwen in Rotterdam hebben volgens onderzoek van de Erasmus Universiteit wel eens last gehad van intimidatie op straat, zoals sissen, naroepen, in het nauw drijven of achtervolgen.

Uit het onderzoek, dat dinsdag is gepresenteerd, blijkt dat 84 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar in de Maasstad slachtoffer is of is geweest van seksuele straatintimidatie. Van de 1200 ondervraagde vrouwen wil 90 procent dat het probleem wordt aangepakt.

Wethouder Joost Eerdmans (veiligheid, handhaving en buitenruimte), die opdracht gaf voor de studie, noemt de uitkomsten ,,heftige cijfers”. Hij is woensdag gastheer van een landelijk congres over straatintimidatie in Rotterdam. Eerdmans pleit voor oplossingen in de preventieve en repressieve sfeer.

,,Dat zoveel vrouwen lastig worden gevallen en dat bijna 90 procent het gedrag aanpast om straatintimidatie te voorkomen door bijvoorbeeld andere routes te lopen, vind ik onacceptabel”, aldus de wethouder.