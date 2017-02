Tweede Kamer stemt in met wietwet

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de zogeheten wietwet van D66. Het aangenomen initiatiefwetsvoorstel moet een einde maken aan de praktijk waarbij wiet wel mag worden verkocht in een coffeeshop, maar niet geteeld of aangevoerd. 77 Kamerleden stemden voor en 72 tegen.

De wietwet heet officieel de Wet gesloten coffeeshopketen. In het voorstel staat dat professionele telers die zich aan de voorwaarden houden een ontheffing kunnen krijgen. Dat voorkomt strafrechtelijke vervolging. De voorstanders van de wet denken dat door de teelt te reguleren de criminaliteit zal verminderen.

Met de meerderheid in de Tweede Kamer is de wet er nog niet. In de Eerste Kamer is er nog geen meerderheid. Ook het kabinet is overigens geen voorstander. Over regulering van de wietteelt wordt al jarenlang gediscussieerd.