Vakbonden: munitietekort missie structureel

In een enquête van militaire vakbonden zegt 20 procent van de ondervraagden tijdens missies wel eens met munitietekorten te maken te hebben gehad. ,,Dit is in tegenstelling tot wat Defensie tot nu toe beweerde”, aldus de vakbonden dinsdag.

Het gaat volgens hen niet om incidenten, maar om een ,,structurele problematiek”. Van de ondervraagden reageert 70 procent overigens neutraal op de vraag: ‘ik beschik over voldoende munitie op missie’.

Tekorten met munitie deden zich onder meer voor bij de bombardementen van F-16’s op terreurgroep IS in Irak. Dat probleem werd opgelost met hulp van bondgenoten.

Volgens het ministerie is er nu geen sprake van tekorten van munitie bij missies. Defensie houdt voor missies en training gescheiden voorraden aan, aldus een woordvoerder. ,,Hierbij hebben missies altijd voorrang.”

Verder geeft ruim 52 procent van de ondervraagden aan tekorten aan munitie tijdens oefeningen en trainingen te hebben. Defensie erkent al langer dat hiervoor munitietekorten zijn. Er wordt inmiddels extra in geïnvesteerd.

Bijna twee derde van de medewerkers geeft aan weinig of helemaal geen vertrouwen te hebben in de top van Defensie. Ruim 84 procent stelt dat minister Jeanine Hennis er niet in is geslaagd het vertrouwen in de organisatie te vergroten. Peilingen in 2013 en 2014 lieten een soortgelijk gebrek aan vertrouwen zien.

Dat er zorgen zijn onder het personeel is bekend, aldus Defensie. De huidige investeringen zijn niet direct merkbaar op de werkvloer. Er wordt hard gewerkt om het vertrouwen te herstellen, zegt een woordvoerder.

Ook wil Defensie weer zo snel mogelijk met de vakbonden praten over de arbeidsvoorwaarden. Dat overleg klapte vorige maand. De bonden overleggen met hun leden momenteel over acties.

Ruim 8500 mensen hebben aan de peiling meegedaan van wie ruim 5200 het onderzoek volledig hebben ingevuld.