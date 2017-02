‘Veel toegevoegde suikers in eten’

Aan meer dan de helft (56 procent) van alle etenswaren in de supermarkt wordt suiker toegevoegd. Bij de bewerkte voedingsmiddelen uit de fabriek, zoals pindakaas, geconserveerde vis, beleg en brood, is dit zelfs meer dan twee derde (69 procent). Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek van voedselwaakhond foodwatch.

De organisatie onderzocht meer dan 650 voedingsproducten van de grootste drie supermarkten Albert Heijn, Jumbo en Lidl. ,,Het gaat niet alleen om de bekende suikerbommen als frisdrank en snoep maar ook aan producten als groenteconserven, maaltijdsalades, pindakaas, beschuit, gepaneerde vis, tomatenketchup en aardappelsalade wordt suiker toegevoegd”, constateert foodwatch.

De organisatie stelde eerder al vast dat aan bijna de helft van de groenten in pot of blik suiker wordt toegevoegd. De overdaad aan suikers leidt tot allerlei gezondheidsproblemen als obesitas, hart- en vaatzieken en diabetes type 2. Zo komen er in Nederland wekelijks 1200 mensen met suikerziekte bij.

Volgens foodwatch komt er nagenoeg niets terecht van de toezeggingen van de voedingsindustrie om suiker, vet en zout in etenswaren te verminderen.