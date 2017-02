31 maanden cel voor Syriëganger

De 23-jarige Haagse Martijn N., die tot twee keer toe naar Syrië probeerde te reizen om zich daar aan te sluiten bij een terroristische organisatie, moet 31 maanden de cel in. Een jaar daarvan is voorwaardelijk. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag. Tegen N. was 42 maanden gevangenisstraf geëist.

N. is veroordeeld voor ,,poging om deel te nemen aan een criminele terroristische organisatie en het voorbereiden van moord, doodslag en brandstichting met een terroristisch oogmerk”, aldus de rechtbank.

De Haagse man, die zichzelf Latief noemt, heeft zowel eind 2014 als begin 2016 geprobeerd naar Syrië te gaan, maar strandde beide keren in Turkije.