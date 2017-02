Asscher en Roemer gaan op tv in debat

Er komt toch nog een tv-debat ‘op links’. PvdA-voorman Lodewijk Asscher en SP-leider Emile Roemer gaan op 10 maart met elkaar in debat bij EenVandaag, maakte het actualiteitenprogramma woensdag bekend.

Het programma probeerde eerder een debat op links te organiseren tussen PvdA, SP en GroenLinks, maar dat liep vorige maand op niets uit. GroenLinks wilde wel. Maar de SP zag weinig in een debat met GroenLinks, en de PvdA wilde haar pijlen op de partijen op de rechterflank richten.

Nu gaan Roemer en Asscher alsnog met elkaar in debat. Hun partijen floreren nog niet in de peilingen. De partij die op links in de peilingen aan de leiding gaat, GroenLinks met Jesse Klaver, doet dit keer niet mee.

Op 13 maart is er een tv-debat ‘op rechts’, dan kruisen Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) de degens met elkaar bij EenVandaag.