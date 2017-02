De woensdagavondspits verloopt door regen en ongelukken zeer druk. Rond 16.30 uur telde de VID alleen al op de snelwegen 260 kilometer file. De drukte is opmerkelijk, omdat een deel van het land op vakantie is.

Veel files komen door de regen. Bij Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A4. Het drukst is het rond Rotterdam.

Nooit eerder (sinds begin metingen in 2002) zag de VerkeersInformatieDienst een woensdagavondspits in de voorjaarsvakantie die zo druk was.