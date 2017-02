‘Beter voorbereid met co-patiënt naar de arts’

Mensen die slecht en ingewikkeld nieuws verwachten van een arts, nemen al vaak iemand mee de spreekkamer in, want ,,twee horen meer dan één”. Toch valt dat nog weleens tegen. Met de emotionele ondersteuning van de zieken zit het meestal wel goed, maar de begeleiders zouden inhoudelijk meer kunnen betekenen bij zo’n gesprek. Je kunt je voorbereiden, bijvoorbeeld door middel van een korte online cursus. Dat zegt de stichting ZoBeter, die zich al langer met het fenomeen ‘co-patiënt’ bezighoudt.

Ze ontwierp zo’n minicursus, waarmee je onder meer kunt leren vragen te stellen. De stichting wil de zorgsector maar ook het bedrijfsleven later deze week benaderen met een oproep om mee te werken aan de bevordering van het verschijnsel co-patiënt en aan de toegankelijkheid van de cursus voor iedereen.

Niet alleen de zieke heeft wat aan de co-patiënt, ook de zorg kan er doelmatiger door worden, denkt initiatiefnemer Etienne Tiessen. ,,Het kan leiden tot betere spreekkamergesprekken, minder twijfels, gezamenlijke besluitvorming met artsen over de behandelkeuzes, navolging van behandeladviezen en een sneller herstel van patiënten.” Het bedrijfsleven kan volgens hem meeprofiteren van dat snellere herstel. Daarom zouden in zijn optiek ziekenhuizen èn bedrijfsleven het co-patiëntschap moeten bevorderen.

Zijn stichting hoopt ook dat mensen voor co-patiënt willen ‘leren’ om vreemden te begeleiden, omdat sommige mensen niemand hebben om mee te nemen.

Etienne Tiessen deed als mantelzorger zelf ervaringen op en riep ZoBeter in het leven. ZoBeter testte, met tijdelijke steun van verzekeraar Zilveren Kruis, het inzetten van co-patiënten in onder meer het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.