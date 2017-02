Dolfinarium-ster Skinny (55) overleden

Dolfijn Skinny, die sinds 1968 woonde en optrad in het Dolfinarium in Harderwijk, is dinsdag op 55-jarige leeftijd overleden. Het Dolfinarium besloot haar te laten inslapen, nadat er een agressieve tumor was geconstateerd en het opeens snel slechter ging. Afgelopen zaterdag werd haar 55ste verjaardag nog gevierd, waarop ze werd verrast met onder meer een speciale dolfijnentaart. Ze leek zich toen nog redelijk te voelen, al zagen haar begeleiders al wel dat er iets met het dier moest zijn.

Haar trainers waren bij haar toen Skinny stierf. Ze zijn erg van hun stuk. Sommigen hebben haar tientallen jaren begeleid.

Skinny heeft een bijzonder hoge leeftijd bereikt, ze was volgens het Dolfinarium het oudste dolfijnenvrouwtje in Europa. In Duitsland is er nog wel een mannetje van 58.

Dolfijnen worden in de natuur gemiddeld iets ouder dan dertig jaar. Skinny kwam uit het wild toen ze naar het Dolfinarium moest, iets wat nu niet meer zou mogen. Maar het Dolfinarium denkt niet dat Skinny een beroerd leven heeft gehad door de gevangenschap. ,,Een dolfijn die dagelijks stress ondervindt, wordt niet zo oud.”