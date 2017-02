Drietal onwel na vondst drugsafval Weert

Twee politieagenten en een fotograaf zijn dinsdagavond onwel geworden in het buitengebied van Weert. Ze gingen kijken op een plek waar vaten met drugsafval waren gedumpt. Daar kregen ze last van prikkende ogen en geïrriteerde luchtwegen, vertelde een woordvoerder van de politie. Alle drie zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Aan de Driehoeksweg lagen enkele vaten van tweehonderd liter en zo’n tien vaten van vijftig liter. Wat voor stoffen er precies in zaten is nog onduidelijk. Vermoedelijk hebben een of meerdere vaten gelekt.

Een gespecialiseerd bedrijf gaat het drugsafval opruimen. De politie onderzoekt de herkomst.