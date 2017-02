Fors meer nieuwe motorrijders in 2016

Motorrijden wordt steeds populairder in Nederland. Afgelopen jaar slaagden 25.011 mensen in Nederland voor het motorrijexamen, zo blijkt uit een analyse van CBR-gegevens door BOVAG. Dat is 12 procent meer dan in 2015 en 29 procent meer dan in 2014. Onder jongeren van 20 tot 24 jaar is het aantal geslaagden ten opzichte van 2014 zelfs met 47 procent toegenomen.

De gestegen populariteit blijkt ook uit de verkoop van nieuwe motorfietsen. Deze nam in 2016 voor het derde jaar op rij toe, naar 12.614 stuks. Dat is een stijging van ruim 11 procent ten opzichte van 2015. Op 1 februari telde ons land in totaal 720.000 motoren, terwijl dat in 2000 nog 414.000 stuks waren, oftewel een toename van bijna 75 procent.

Ongeveer 1,4 miljoen Nederlanders hebben een motorrijbewijs. Aan de vooravond van de MOTORbeurs, die donderdag begint in Utrecht, blijkt daarmee het aantal nieuwe motorrijders weer op het niveau van voor de grote examenwijzigingen die in januari 2013 werden doorgevoerd.