Grote brand bij uitgaanscentrum Hardenberg

Een grote uitslaande brand heeft uitgaanscentrum De Troubadour in het centrum van Hardenberg fors beschadigd. De brand brak dinsdagavond rond 23.00 uur uit. De brandweer rukte uit met groot materieel naar het Overijsselse plaatsje. Het uitgaanscentrum waar onder meer een steakrestaurant is gevestigd, was gesloten. De brand is vermoedelijk ontstaan op de begane grond en doorgeslagen naar de eerste verdieping, waarna de vlammen al snel door het dak sloegen.

Rond 1.00 uur vroeg de brandweer omwonenden ramen en deuren te sluiten vanwege de rook. Bewoners van twaalf appartementen in de buurt moesten uit voorzorg hun huis tijdelijk verlaten. Zij werden in de omgeving opgevangen. De brand trok veel belangstellenden. Ook de burgemeester van Hardenberg was aanwezig.

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De brandweer is dinsdagnacht nog uren bezig geweest met blussen.