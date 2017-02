‘Lek komt bij politie aan als mokerslag’

Bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) is met ontsteltenis gereageerd op berichten dat een politiemedewerker die er werkzaam was, vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. ,,Dit is daar als een mokerslag aangekomen. Het is hartstikke pijnlijk”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond.

Volgens de vakbondsman is de dienst een professionele organisatie waar heel hard wordt gewerkt. ,,Er was tot voor kort nog sprake van overbelasting. Ze hebben op dat gebied een slag gemaakt. En dan nu dit.”

Struijs zegt dat met corruptie binnen de politie en justitie verkrampt wordt omgegaan. ,,Er moet meer aan preventie worden gedaan door snel lering te trekken en niet te wachten tot een zaak pas na jaren voor de rechter komt.”

NRC meldde dinsdag dat de agent van Marokkaanse komaf toegang had tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen.