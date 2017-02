Louvre belicht onze Gouden Eeuw

In het Louvre in Parijs zijn vanaf woensdag twee exposities van Nederlandse kunst uit de Gouden Eeuw te zien voor publiek. Het gaat om ‘Vermeer en de meesters van de genreschilderkunst’ en een tentoonstelling van schilderijen uit de persoonlijke collectie van het Amerikaanse stel Thomas en Daphne Kaplan.

Kaplan leent het museum circa dertig werken. Zijn vrouw en hij hebben een verzameling van circa 250 schilderijen. Als jongetje op bezoek in het Metropolitan Museum of Art in New York raakte Kaplan al hotel de botel van Rembrandt, als volwassen zakenman raakte hij in de positie om aan het verzamelen te slaan en te komen tot de zogenoemde ‘Leiden Collection’, die niet alleen verschillende Rembrandts omvat, maar ook werken van onder anderen Johannes Vermeer en Gerard Dou.

Vanaf half maart komt er in het Louvre ook nog een expositie van tekeningen van het dagelijkse leven in het Holland van de Gouden Eeuw.

In de Fondation Custodia in Parijs is op het ogenblik een expositie van Hollandse schilderijen uit de zeventiende eeuw met de tekeningen die er als studies aan vooraf gingen.