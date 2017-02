Rutte: kabinet neemt lek zeer serieus

Het kabinet neemt de berichten over het lek bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) die onder anderen Geert Wilders beveiligt ,,zeer serieus”. Dat heeft premier Mark Rutte woensdag laten nadat hij de PVV-leider had bezocht.

Rutte zei in het radioprogramma Dit is de Dag dat er ,,geen aanleiding is om aan te nemen dat Geert Wilders in gevaar is geweest”. Hij benadrukt dat ,,alle maatregelen die noodzakelijk zijn” worden genomen.

In een bericht op Facebook noemt Rutte het verschrikkelijk dat Geert Wilders al jarenlang beveiliging nodig heeft. ,,Politici moeten hun werk kunnen doen. Altijd en overal. Dat is de bottom line. Iedereen die persoonsbescherming nodig heeft, moet daar volledig op kunnen vertrouwen”.

Volgens Rutte is iedereen geschrokken van het nieuws. ,,Dat geldt ook voor het team van politiemensen die iedere dag met gevaar voor eigen leven werken aan de bescherming van personen die worden bedreigd. Dat werk en die mensen verdienen groot respect”.