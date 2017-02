De Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam heeft de 400-meterbaan gesloten. De storm heeft het ijs zo erg aangetast dat veilig schaatsen niet mogelijk is. Door de aanhoudende harde wind in combinatie met de hogere temperaturen is de ijsvloer ook niet snel te herstellen.

Vrijdagochtend moet duidelijk zijn hoeveel ijs er is verdwenen. De baan blijft tot zeker vrijdagmiddag dicht.